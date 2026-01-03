Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έχει γίνει αναμφισβήτητα το επίκεντρο των συζητήσεων των τελευταίων ημερών.

Πολλοί θεατές και κριτικοί εκθείασαν τη νέα δουλειά του σκηνοθέτη, ενώ δεν έλειψαν και οι επικριτές που αμφισβήτησαν τον τρόπο παρουσίασης της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια.

Μπροστά στις έντονες αντιδράσεις, ο Γιάννης Σμαραγδής αποφάσισε το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου να μιλήσει μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα» και να απαντήσει στους επικριτές του.

«Δεν νιώθω πικρία, αλλά πόνο. Πριν από τρία χρόνια έχασα τη γυναίκα μου, την Ελένη, τα φτερά μου όπως την αποκαλώ. Την περίοδο που η ταινία προσπαθούσε να ξεκινήσει, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει με ξέγραψαν. Ήταν σαν κάποιος να έλεγε “τελειώσαμε με τον Σμαραγδή”, όπως υπήρχαν άνθρωποι που δήλωναν “σκοτώσαμε τον τύραννο” μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια.

Αυτό θεωρώ – με συγχωρείτε που θα το πω – ανήθικο. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, είτε εγώ είτε ο Αντώνης Μυριαγκός με την τεράστια ερμηνεία του. Το έργο ήθελε να υπάρξει» ανέφερε αρχικά ο σκηνοθέτης, περιγράφοντας τον πόνο που του προκαλεί ο «πόλεμος» που δέχεται.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε: «Υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ασκεί κριτική, δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει ουσιαστικός διχασμός. Αν κοιτάξετε τα σχόλια, πρόκειται για περίπου 10 άτομα. Όμως, επειδή εμφανίζονται μέσα στα Μέσα, φαίνεται σαν να έχει τεράστια έκταση. Όταν συμβαίνει κάτι που ωφελεί τις ψυχές των ανθρώπων, καλό είναι να παραμερίζουμε την αρνητικότητα και να γινόμαστε θετικοί, γιατί αυτό αναβαθμίζει συνολικά τον ψυχισμό».

Και κατέληξε: «Δεν πρόκειται απλώς για μερικά σχόλια. Είναι πόλεμος. Ξεκίνησε πριν καν ξεκινήσει η ταινία και υπήρξε μια προσπάθεια δυσφήμισης από πριν. Υπάρχει σαφές σχέδιο από πίσω, αλλά δεν αφορά την τωρινή στιγμή».

