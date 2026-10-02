Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στην τηλεόραση, αλλά και στα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια.

Ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχουν γίνει στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο Γιάννης Σμαραγδής εξέφρασε την άποψη ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε ήδη να έχει επιστρέψει στην τηλεόραση, αναφερόμενος στην ποινή που έχει εκτίσει και στη δυνατότητα ενός ανθρώπου να επανενταχθεί στην κοινωνία μετά την τιμωρία του.

Οι δηλώσεις του

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη. Τιμωρήθηκε. Ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Φιλιππίδης και χάνει ο πολιτισμός. Είναι κρίμα κατ’ αρχήν. Τιμωρήθηκε. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάτι και έχει πάει φυλακή και έχει μετανοήσει, ε, τι; Θα τον αποκλείσουμε να ξαναμπεί στην κοινωνία; Δεν είναι σωστό αυτό».

Ο ίδιος μίλησε ακόμη, για τη δική του πορεία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις τάσεις στον χώρο του κινηματογράφου, σημειώνοντας: «Έχω δεχτεί μόνο πισώπλατα μαχαιρώματα. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ και όλοι οι Έλληνες».

Η νέα ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε και στη νέα του κινηματογραφική δουλειά, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όπως αποκάλυψε, το σενάριο έχει ήδη ολοκληρωθεί και το επόμενο βήμα είναι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την παραγωγή.

Μιλώντας για το καστ, εξήγησε πως όταν γράφει ένα σενάριο έχει συχνά στο μυαλό του συγκεκριμένους ηθοποιούς για τους ρόλους. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποκάλυψε πως θα ήθελε να δώσει στον Γιώργο Λιάγκα τον ρόλο του Νικηταρά.

Ο σκηνοθέτης μίλησε τέλος και για την αφιέρωση της ταινίας. Όπως είπε, θα ήθελε να την αφιερώσει στη σύζυγό του, αλλά και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, τον άνθρωπο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον στήριξε και τον βοήθησε στην προσπάθεια να γίνει πραγματικότητα η ταινία «Καποδίστριας».