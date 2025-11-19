Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιάννης Σμαραγδής ήταν καλεσμένος, το πρωί της Τετάρτης 19/11, στην εκπομπή του Mega, Buongiorno. Ο σκηνοθέτης προχώρησε πέρα από την καριέρα του, σε μια βαθιά και συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Ελένη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

Αρχικά, εξομολογήθηκε: «Τον άγγελό μου τον είχα δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Εκ των υστέρων κατάλαβα, αργά αργά, ότι της Ελένης δίδονταν και μου τα περνούσε. Κυριολεκτώ. Γι’ αυτό και της αφιερώνω τη νέα ταινία για τον Καποδίστρια.

Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε. Πριν φύγει από τη ζωή, λίγες μέρες πριν, πήρε το σενάριο του Καποδίστρια στην τελευταία του μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε, μου είπε “αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία” και έφυγε”.

Όταν έφυγε, έπεσα στα πατώματα. Έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν σήκωνα τηλέφωνα. Έγερνα το κεφάλι μου το βράδυ, έλειπε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν συνήλθα, κατάλαβα στην πορεία ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία, που ήταν να γίνει αυτή η ταινία».

Έπειτα, συμπλήρωσε: «Η Ελένη μου! Ήταν τόσο λαμπερή και όμορφη! Έλαμπε! Γελούσε μονίμως. Ποτέ δεν την είδα να γκρινιάζει για τίποτα. Ήταν ένας άγγελος. Πρέπει να το συνηθίσω… Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα ότι δεν είναι εδώ!», πρόσθεσε, συγκινημένος, με την Φαίη Σκορδά να τον κρατά σφιχτά από το χέρι.

«Ήμασταν μαζί από τότε που ξέρω τον εαυτό μου. 54 χρόνια! Από παιδιά, 16 χρονών! Δεν ήξερα ότι μπορεί να “έφευγε”. Ήταν ξαφνικό! Αλλά αυτή το ήξερε!».

Τέλος, μιλώντας για τη σχέση και το γάμο τους, αποκάλυψε: «Εγώ ήμουν αριστερό διαβολόπαιδο και η Ελένη σιγά σιγά με λείανε και με έκανε κανονικό άνθρωπο! Και μετά ντρεπόμουν βλέποντας την Ελένη με αυτή την απέραντη καλοσύνη, να μη γίνω καλός άνθρωπος. Αυτό το έκανε χωρίς να μιλάει ποτέ! Την κοίταζα και ντρεπόμουν! Όταν έκανα κάποιες παρασπονδίες με κοίταγε και μου έλεγε “μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις!”. Μετά πας ξανά; Γυρίζεις πίσω!

Δεν έφυγα ποτέ, αλλά αυτή δουλειά που κάνουμε έχει πολλούς “πειρασμούς” και όταν αλλάζεις δεκαετίες, θες επιβεβαιώσεις για πράγματα ανόητα. Μπαίνεις σε “πειρασμούς”. Με συγχωρούσε, εννοείται. Αυτό είναι αληθινή αγάπη! Εγώ είμαι τυχερός γιατί το έζησα. Με αγαπούσε πάρα πολύ και την αγαπούσα κι εγώ. Αν δεν είχε εμφανιστεί η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα έκανα τίποτα από αυτά που έκανα. Της το είχα πει με χίλιους τρόπους.

Η Ελένη είναι άγγελος με φτερά και μου δανείζει τα φτερά της για να κάνω τις ταινίες και της τα επιστρέφω για να μη μείνει άφτερη. Αλίμονο αν δεν αναγνωρίζεις τον τρόπο που σε έκανε να αντιμετωπίζεις το καλύτερό σου στοιχείο και να το υπηρετείς. Την ευγνωμονώ. Όλα ήταν δική της ιδέα».

govastiletto.gr – The Secret Song: «Λύγισε» ο Γιάννης Σμαραγδής για την απώλεια της συζύγου του