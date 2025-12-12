Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε, καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster, ότι είχε πριν από χρόνια σχέση με τον Γιάννη Σπαλιάρα.

Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις, με την ίδια να απαντά ξανά μιλώντας στις ψυχαγωγικές εκπομπές ότι δεν θεωρεί ότι είπε κάτι κακό, αφού είναι η αλήθεια.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σπαλιάρας είπε, μιλώντας στο «Πρωινό» και ακούγοντας τα όσα αποκάλυψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την προσωπική τους σχέση: «Την Δήμητρα την συμπαθώ πολύ, είναι ένα από τα μοντέλα της χώρας μας που αξίζει και έχει κάνει καριέρα. Αυτό που είπε δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, θέλω να πω Δήμητρα φιλάκια, καλές γιορτές».

Δείτε το ακόλουθο βίντεο όσα είπε ο Γιάννης Σπαλιάρας:

govastiletto.gr – Γιάννης Σπαλιάρας: Η σπάνια αναφορά στην σύντροφό του, Αγγελική και το σχόλιο για το νέο κύκλο του Survivor