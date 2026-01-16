Ο Γιάννης Σπαλιάρας σε βίντεο που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην εκπομπή Happy Day, θέλησε να ξεκαθαρίσει όλα όσα λέγονται για την σχέση του με τη σύντροφό του, Αγγελική.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο και πρώην παίκτης του Survivor απάντησε σχετικά με τα όσα λέγονται για πιθανή ρήξη ανάμεσά τους, αλλά και στα δημοσιεύματα για το γάμο τους.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σπαλιάρας τόνισε αρχικά: «Δεν ισχύει ότι χώρισα με τη σύντροφό μου. Όλα καλά». Ενώ, αναφερόμενος στο γάμο του, απάντησε: «Δεν έχουμε προγραμματίσει γάμο το 2026, πάντως είμαι πολύ καλά».

Govastiletto.gr – Γιάννης Σπαλιάρας: H αντίδρασή του σε ερώτηση για την Δήμητρα Αλεξανδράκη και τη σχέση τους