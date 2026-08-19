Ο Γιάννης Σπαλιάρας έκανε μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή, μέσα από τα social media. Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους του ότι χώρισε με την σύντροφό του, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για τη γυναίκα με την οποία υπήρξε ζευγάρι, ο Γιάννης Σπαλιάρας επισήμανε ότι την αγαπά ακόμη. Ωστόσο, ένιωθαν την ανάγκη να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».