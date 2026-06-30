Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» κι αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

«Δεν είναι καθόλου απίθανο να με δείτε σε μια εκπομπή που να αφορά την υγεία, την ομορφιά και τη διατροφή. Είναι κάτι που μπορώ να το υποστηρίξω», είπε αρχικά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θα είμαι στη σειρά της ΕΡΤ «TV Land», ανυπομονώ να ξεκινήσει. Νομίζω ότι θα πάει καλά, είναι μια ξεχωριστή σειρά».

Για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε: «Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο. Σχεδόν μαζί ξεκινήσαμε όλη αυτή την πορεία στη showbiz… Αφήνει πίσω της ένα εξαιρετικό παιδί, αφήνει μια παρακαταθήκη που είδε όλος ο κόσμος ότι δεν τα παράτησε και αγωνίστηκε.

Νομίζω ότι ήταν πάντα παράδειγμα η Γωγώ και θα είναι. Θαυμάζω πάρα πολύ τη στάση του Τραϊανού Δέλλα που δεν την άφησε στιγμή, είναι συγκινητικό. Μας έδειξε πώς φέρονται οι άντρες. Έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι ο άντρας και το αντριλίκι είναι δεν είναι το ανάστημα, ούτε να είσαι διάσημος, είναι άλλα πράγματα».

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