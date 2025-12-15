Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14/12 τον Γιάννη Σπαλιάρα και τον ρώτησαν για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία αποκάλυψε μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή της ότι οι δύο ήταν σε σχέση πριν από κάποια χρόνια.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Υπέκυψα. Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά».

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε: «Δεν θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Καλές γιορτές να πω…», χωρίς να θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 15/12 στην εκπομπή Breakfast@Star.

