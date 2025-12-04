Ο Γιάννης Σπαλιάρας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μέσα σ’ όλα, για τα γυρίσματα που έκανε για μια ταινία του Hollywood, την πατρότητα και τη σύντροφό του, ενώ σχολίασε και το νέο κύκλο του Survivor, που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Αρχικά, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε: «Συμμετείχα σε μια ταινία στο Hollywood, είχα ένα μικρό ρόλο. Δυστυχώς, οι Έλληνες ηθοποιοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν έναν κεντρικό ρόλο. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία Έχω κάνει και δυο παραγωγές για το Netflix τα προηγούμενα χρόνια».

Για την πατρότητα και τη σύντροφό του, δήλωσε: «Θα ήθελα να γίνω μπαμπάς, νομίζω ότι είναι η απόλυτη ευτυχία όταν κι αν έρθει. Δεν ήραμε εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά (σ.σ για το αν θα κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του). Είμαστε καλά με την σύντροφό μου».

Για το νέο κύκλο του Survivor, είπε: «Θα έχει πλάκα ο διαχωρισμός στο Survivor. Θα το βλέπω, το Survivor μού έχει προσφέρει πάρα πολλά».

Ο ίδιος προχώρησε, σε πρόσφατη συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα, σε μια πολύ τρυφερή εξομολόγηση για την σύντροφό του, Αγγελική.

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα».

Σε ερώτηση για το αν σκέφτονται το γάμο, ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε: «Τον σκεφτόμαστε, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά».

govastiletto.gr – Γιάννης Σπαλιάρας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη – Σε ποια σειρά θα τον δούμε τη νέα σεζόν