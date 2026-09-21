Το μοντέλο, που τον Αύγουστο ανακοίνωσε πως μπήκε ένα τέλος στη σχέση του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, ανέβασε λίγο καιρό μετά στα social media φωτογραφίες με μια άλλη γυναίκα και αποκάλυψε πως είναι ξανά ερωτευμένος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε πως ήταν έκπληξη για τον ίδιο να προχωρήσει τόσο σύντομα: «Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», είπε χαρακτηριστικά.