Στον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του αναφέρθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, περιγράφοντας την ένταση και τον πόνο που ένιωσε από αυτήν την απώλεια.

Μιλώντας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό», το μοντέλο εξήγησε πως η ξαφνική απώλεια τον συγκλόνισε και επηρέασε βαθιά τη ζωή του.

«Ο πατέρας μου έφυγε ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για εμένα. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως όλη η αγάπη και η αδυναμία του πηγαίνει στη μητέρα του.

Ο Σπαλιάρας εξήγησε ότι η σχέση τους έγινε ακόμα πιο στενή μετά τον θάνατο του πατέρα του: «Είμαι σε υπερβολικό σημείο κοντά στη μητέρα μου. Όσο μεγαλώνω, έρχομαι πιο κοντά στην οικογένεια και καταλαβαίνω ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή».

Το μοντέλο μίλησε επίσης για τον φόβο που του έχει δημιουργηθεί: «Δεν πρόλαβα ούτε να τον χαιρετήσω, ούτε να το συνειδητοποιήσω, ήταν πολύ σκληρό και επειδή ήταν ξαφνικό, έχω τρομερή φοβία μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο».

