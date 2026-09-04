Τίτλους τέλους στη σχέση του μετά από τέσσερα χρόνια έβαλε ο Γιάννης Σπαλιάρας. Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός αποκάλυψε στις 19 Αυγούστου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι χωρίσε από την πρώην σύντροφό του, Αγγελική. Ο ίδιος κατέστησε σαφές πως ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν εντάσεις και πως η σχέση τους ολοκληρώθηκε με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σπαλιάρας στην ανάρτησή του στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, τα προβλήματα στη σχέση είχαν εμφανιστεί ήδη από την άνοιξη. Οι δύο πλευρές φέρεται να προσπάθησαν να διαχειριστούν την κρίση, χωρίς όμως τελικά να καταφέρουν να συνεχίσουν μαζί. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως πίσω από τον χωρισμό δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο.

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός φαίνεται ότι έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο μίας νέας γυναίκας, με τον ίδιο να δημοσιεύει για πρώτη φορά κοινές φωτογραφίες τους.

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Νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή άνοιξε ο Γιάννης Σπαλιάρας, παρουσιάζοντας στους ακολούθους του τη νέα του σύντροφο μέσα από τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία. Σύμφωνα με την Espresso, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και ξεκίνησε τον Απρίλιο σε παραλία των νοτίων προαστίων. Η νέα του σύντροφος είναι 26 ετών και διαμένει στο εξωτερικό, ωστόσο η απόσταση δεν στέκεται εμπόδιο, καθώς ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο στο σπίτι του μοντέλου και ηθοποιού.

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