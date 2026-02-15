Ο Γιάννης Σπαλιάρας διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στην προσωπική του ζωή και δεν κρύβει πόσο ερωτευμένος είναι με τη σύντροφό του, Αγγελική.

Το βράδυ της Παρασκευής το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της Κατερίνας Στικούδη με τον Κυριάκο Κυανό στο Bodega στο Περιστέρι και απήλαυσε το πρόγραμμα των καλλιτεχνών με την παρέα του. Όπως θα δείτε ο Γιάννης Σπαλιάρας με την σύντροφό του καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Παπανώτα και τον pr manager, Νεκτάριο Σκαμνάκη.

Κατερίνα Στικούδη

Κυριάκος Κυανός

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς, πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα», έχει πει ο Γιάννης Σπαλιάρας στην εφημερίδα Espresso για την αγαπημένη του.

Το ζευγάρι, να σημειώσουμε, τους τελευταίους μήνες μένει κάτω από την ίδια στέγη, ενώ ο γάμος είναι κάτι το οποίο δεν έχουν αποκλείσει.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας με την σύντροφό του, Αγγελική

Γιάννης Σπαλιάρας με την σύντροφό του, Αγγελική-Δημήτρης Παπανώτας-Νεκτάριος Σκαμνάκης-Κατερίνα Στικούδη

Αιμιλία Βόντος-Γιάννης Σπαλιάρας με την σύντροφό του, Αγγελική-Νεκτάριος Σκαμνάκης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

