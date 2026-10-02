Για τη νέα του σχέση μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας στην κάμερα του «Happy Day», αποκαλύπτοντας πως το επόμενο διάστημα πρόκειται να ταξιδέψει στη Γεωργία, προκειμένου να συναντήσει από κοντά την οικογένεια της συντρόφου του.

Όπως ανέφερε, η αγαπημένη του κατάγεται από τη Γεωργία και ο ίδιος έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τη μητέρα της μέσω βιντεοκλήσης. Σύντομα, μάλιστα, θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να γνωρίσει από κοντά τους γονείς της.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού

«Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου, θα γνωρίσω και τους γονείς της αν είναι εκεί. Με τη μαμά της έχουμε μιλήσει ήδη από βιντεοκλήση. Ήθελα εγώ, για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, αφού είναι η κόρη τους στην Ελλάδα, να δουν το πρόσωπό μου και να νιώθουν πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η σύντροφός του ονομάζεται Τάμτα και είναι 28 ετών.

Δεν μένει μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ ο Γιάννης Σπαλιάρας έχει επιλέξει μέχρι στιγμής να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

govastiletto.gr – Γιάννης Σπαλιάρας: «Μέσα σε 3 μήνες από τον χωρισμό μου βρήκα τη νέα μου σχέση»