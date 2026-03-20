Ο Γιάννης Στάνκογλου το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και μέσα σε όλα αποκάλυψε τις διάσημες Ελληνίδες που θεωρεί όμορφες ενώ παράλληλα μίλησε για τη γνωριμία του με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Παναθηναϊκό που τους ενώνει.

«Κλασσική ομορφιά είναι η Μαρία Ναυπλιώτου, πολύ σέξι είναι η Έλλη Τρίγκου» είπε στη συνέχεια ο Γιάννης Στάνκογλου που χαρακτήρισε «κούκλα» την Εβελίνα Παπούλια, έβγαλε επιφώνημα «ααα» για τη Βάνα Μπάρμπα ενώ από παρουσιάστριες είπε ότι «πρώτη είναι η Ελένη Μενεγάκη» και χαρακτήρισε «όμορφη» τη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Φαίη Σκορδά.

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Βασίλη Μπισμπίκη είπε πως «όταν είχαμε σκηνές μαζί κάναμε πολλές βλακείες. Όταν παίζαμε μπουνιές στο χώμα γελάγαμε πάρα πολύ. Περνάγαμε πολύ ωραία». Περιέγραψε, δε, μια τυχαία συνάντησή τους στην Κρήτη όταν «εγώ έκανα τον Προμηθέα Δεσμώτη, έμενα σε ένα ξενοδοχείο στα Χανιά, ο Βασίλης ήταν φίλος των ιδιοκτητών, τον είδα που πήγαινε για μασάζ, του έριξα μια σφαλιάρα από πίσω και ήπιαμε τις ρακές μας».

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε από τον Παναθηναϊκό από τα εφηβικά μας χρόνια του ρίχνω τέσσερα χρόνια» πρόσθεσε για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στην ερώτηση, τέλος, για τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Στάνκογλου αποκάλυψε «έχω φύγει με παρέα από τον Περισσό σε ηλικία 16 ετών, πήρε φίλος 17 ετών χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο του πατέρα του και πήγαμε Λάρισα… ευτυχώς γυρίσαμε».

govastiletto.gr -Γιάννης Στάνκογλου: «Κρίση ηλικίας πέρασα στα 50. Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε»