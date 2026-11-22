Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Ζαρίφη και την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» παραχώρησε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Μεταξύ άλλων, ο καταξιωμένος ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, στην οικογένειά του, καθώς και στην ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα.

«Δούλευα από τα 14 μου, έχω ένσημα από το 1988, το πρώτο ένσημο από την οικοδομή με τον πατέρα μου, που έπαιρνα και καλά λεφτά τότε και κέρναγα και τους φίλους μου όταν βγαίναμε έξω».

Συγκρίνοντας εκείνη την εποχή με τη σημερινή, στάθηκε στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στην κοινωνία, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τη βία, τη μοναξιά και την επίδραση των social media στις ανθρώπινες σχέσεις.

«Υπάρχει και πολύ μοναξιά, φτώχεια… Αλλά και μοναξιά πολύ, όλο αυτό με τα σόσιαλ, τα κινητά, δεν υπάρχει ο κόσμος έξω να χαλαρώσει η ψυχή σου, το μάτι σου. Δεν υπάρχει φλερτ, ραντεβού, τα πάρτι. Είναι κάτι που μου λείπει και γι αυτό δεν βγαίνω και τόσο συχνά, γιατί δεν υπάρχουν μαγαζιά να πας να χορέψεις», ανέφερε.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της συμπερίληψης, καθώς και το θέμα της δυνατότητας υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη θέση του υπέρ του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει οικογένεια, εφόσον αυτή είναι η επιθυμία του.

«Ως γονιός δεν είμαι πολύ αυστηρός, είμαι εκεί που πρέπει, πιστεύω στα όρια και για τον εαυτό μου, αλλιώς δεν θα είχα γίνει 53. Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω τα όρια, άσχετα που μπορεί να έχω κάνει πράγματα που είναι εκτός ορίων στο παρελθόν. Στα παιδιά θέλω να περάσω να είναι ο εαυτός τους, να αντιδρούν στην αδικία, να είναι ελεύθερα. Θέλω να με θεωρούν φίλο, να μη με φοβούνται, να μου πουν οτιδήποτε», τόνισε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Είναι δύσκολη η καθημερινότητα χωρίς έρωτα και συντροφικότητα, είναι πολύ ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο να τον φροντίζεις και να σε φροντίζει. Δόξα τω Θεώ έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου και συνεχίζω να περνάω όμορφα και είμαι μια χαρά».

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