Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος, το Σάββατο 25/10, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», και μίλησε για όλα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική ζωή του μετά το διαζύγιό του από την Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά.

Αρχικά, ο Γιάννης Στάνκογλου εξομολογήθηκε: «Μια χαρά είναι να είσαι εργένης. Έχω συνεπιμέλεια και βλέπω τα παιδιά μου πολύ συχνά, 3,5 μέρες την εβδομάδα, αλλά και όταν είμαι μόνος μου ζω κάτι που είχα καιρό να ζήσω, να κάνω ό,τι θέλω».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χωρισμός που να μην είναι δύσκολος, αν είσαι νοήμων άνθρωπος και έχεις κάνει παιδιά. Είναι δύσκολο, είτε το θέλεις, είτε όχι. Τη χρυσή τομή τη βρήκαμε με αυτό που είχαμε ζήσει και πριν τα παιδιά. Δεν μπορείς να στερήσεις από ένα παιδί τον έναν γονιό, το θεωρώ πολύ άσχημο. Όσο σημαντική είναι η μαμά, είναι και ο μπαμπάς. Είναι υπέροχο να μεγαλώνεις παιδί, είναι ό,τι πιο όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μου».

Για τη σχέση με τα παιδιά του ο Γιάννης Στάνκογλου ανέφερε: «Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, ο γιος μου στην προ-εφηβεία. Έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά με τη κόρη μου έχουμε φοβερή σχέση. Αργεί να μου τα πει, αλλά μου τα λέει όλα. Έχει ερωτευτεί, μου το λέει. Τις προάλλες γύρισα σπίτι και ήταν με πέντε αγόρια. Ρώτησα αν είναι κάποιος μαζί της, δεν είχα πρόβλημα. Συζητάμε για αυτά».

Τέλος, ο Γιάννης Στάνκογλου εξήγησε: «Αν έρθει κάποιος άνθρωπος στη ζωή μου, δεν θα το κρύψω απ’ τα παιδιά μου. Δεν με ρωτάνε ακόμα, αλλά βλέπουν αν είμαι καλά ή όχι. Δεν τους έχω φέρει κάποια γυναίκα από τότε που έχω χωρίσει. Η μεγαλύτερή μου φοβία είναι μην πάθουν κάτι».

