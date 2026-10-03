Ένα στιγμιότυπο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Γιάννης Στάνκογλου, με μία φωτογραφία από τη δεκαετία του 1990.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1991, όταν ήταν ακόμη αρκετά διαφορετικός στην εμφάνιση από σήμερα.

Η εμφάνιση του ηθοποιού το 1991

Στη συγκεκριμένη ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Γιάννης Στάνκογλου ποζάρει με μακριά μαλλιά και μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Έχει καθίσει ανάποδα σε μια καρέκλα, έχοντας τα χέρια του ακουμπισμένα στην πλάτη της, ενώ κοιτάζει προς τα κάτω.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός μοιράζεται με το κοινό του φωτογραφίες από το παρελθόν.

Η νέα ανάρτηση ταξίδεψε τους followers του 35 χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική εικόνα του Γιάννη Στάνκογλου, αρκετά πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Stankoglou (@yiannisstankoglou)

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