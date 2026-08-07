Γιάννης Στάνκογλου: Η σπάνια φωτογραφία από τα εφηβικά του χρόνια με μακριά μαλλιά

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Ο Γιάννης Στάνκογλου έκανε μια νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους ακολούθους του μία φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια.
Στο στιγμιότυπο, ο γνωστός ηθοποιός ποζάρει με μακριά μαλλιά και ιδιαίτερο στιλ, σε μια εικόνα που ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν και αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του.
Χωρίς να γράψει πολλά, συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λέξη «Παρελθόν», προσθέτοντας τα hashtags #νεότητα και #αναμνήσεις, αφήνοντας την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
Η δημοσίευσή του δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες σχόλια και likes, με πολλούς διαδικτυακούς του φίλους να σχολιάζουν πόσο διαφορετικός, αλλά και αναγνωρίσιμος, ήταν στα νεανικά του χρόνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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