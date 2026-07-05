Ο Γιάννης Στάνκογλου δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία του από το παρελθόν, σχολιάζοντας πως θα παραμείνει «για πάντα νέος».

Αναλυτικότερα, ο ταλαντούχος ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από παλαιότερη φωτογράφισή του.

Στην εικόνα, ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, με ένα τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά. «Κάποτε μες τον χρόνο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ενώ πάνω στην εικόνα πρόσθεσε «μια φορά και έναν καιρό». Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από hashtags που έγραφαν μεταξύ άλλων «για πάντα νέος».

Δείτε την ανάρτησή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Stankoglou (@yiannisstankoglou)

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