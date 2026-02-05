Με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου για τις επαγγελματικές του επιλογές, παραδεχόμενος πως τα οικονομικά εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στις δουλειές που αναλαμβάνει.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε ότι δεν βλέπει κάτι μεμπτό στο να εργάζεται και για βιοποριστικούς λόγους, τονίζοντας πως αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή Buongiorno, στόχος του είναι κάθε χρονιά να υπάρχει τουλάχιστον μία δουλειά που να τον εκφράζει ουσιαστικά και να μην γίνεται αποκλειστικά για το οικονομικό κομμάτι.

«Κάνω ακόμα δουλειές για τα χρήματα και δεν ντρέπομαι να το πω. Ποιος δεν το κάνει; Απλώς θέλω στο τέλος της χρονιάς να έχω κάνει και κάτι που να με γεμίζει πραγματικά», εξήγησε.

Ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε και στη βαθιά του σχέση με το θέατρο, λέγοντας πως, παρότι χρειάζεται κατά διαστήματα να παίρνει αποστάσεις, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μακριά από τη σκηνή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η δύναμή του προέρχεται τόσο από την οικογένειά του, όσο και από τη δουλειά του, ειδικά όταν πρόκειται για πρότζεκτ που τον εμπνέουν.

«Δεν γίνεται να πω ένα οριστικό “στοπ” στο θέατρο. Αν το άφηνα για τρία ή τέσσερα χρόνια, νομίζω ότι θα ήμουν νεκρός», κατέληξε, δείχνοντας πόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του παραμένει η τέχνη του.

