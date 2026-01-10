Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος, το πρωί του Σαββάτου 10/1, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε μια συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και στους συνεργάτες της, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα.

Ο Γιάννης Στάνκογλου χαρακτήρισε τον ήρωά του στην ταινία ως ένα «αινιγματικό χαρακτήρα», ενώ εξήγησε και το γιατί δεν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας.

Ο Γιάννης Στάνκογλου δήλωσε: «Έχω συμμετοχή στο “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;”. Κάναμε τα γυρίσματα πριν 9 μήνες. Έχει δύο ταινίες, τώρα βγήκε η πρώτη. Κάνω έναν αινιγματικό χαρακτήρα στην ταινία. Θα το δω! Δεν έχω προλάβει ακόμα, λόγω παραστάσεων δεν μπόρεσα να πάω στην πρεμιέρα. Αλλά, θα πάω να τη δω».

