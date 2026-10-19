Στη δικαστική δικαίωση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, εκφράζοντας την άποψή του για την απόφαση, αλλά και για το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να διεκδικεί το δίκιο του.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής συναντήθηκε με την κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», έξω από το θέατρο όπου ανεβαίνει η παράσταση «Παγόβουνο».

Μεταξύ άλλων, μίλησε για το νέο τηλεπαιχνίδι που πρόκειται να παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ, αλλά και για τη δικαστική διαμάχη που είχε απασχολήσει τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η τοποθέτηση για τη δικαστική δικαίωση των δύο δημοσιογράφων

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, οι οποίοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη σχετικά με την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Μπράβο που κέρδισαν το δικαστήριο. Δικαιώθηκαν. Αφού το δικαστήριο έκρινε ότι είχαν δίκιο. Θεωρώ ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος νιώθει ότι έχει αδικηθεί, θα πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώματά του, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε ηθοποιός, είτε είναι σε οποιονδήποτε κλάδο… Εφόσον είναι ανοιχτό το επάγγελμα της παρουσίασης, αν γίνει πρόταση σε έναν ηθοποιό, γιατί να πει όχι;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε άμεσα εμένα»

Ο ηθοποιός θέλησε, παράλληλα, να ξεκαθαρίσει τη δική του θέση, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του στην εκπομπή.

Όπως εξήγησε, η δικαστική διαμάχη δεν τον αφορούσε άμεσα, αν και υπήρχε έμμεση σύνδεση, καθώς συντόνιζε την εκπομπή, όταν οι δύο δημοσιογράφοι αποχώρησαν.

«Είναι οφθαλμοφανές ότι αυτή η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε άμεσα εμένα. Έμμεσα ναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προξένησα εγώ, γι’ αυτό δεν είχα καμία σχέση και με το δικαστήριο που έγινε. Το όνομά μου ενεπλάκη γιατί συντόνιζα μια εκπομπή και τα παιδιά φύγανε, είναι λογικό να μπει το όνομά μου στη μέση, αλλά όχι με μια κατηγορία», διευκρίνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Govastiletto.gr – Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απαντά για τη δικαστική απόφαση Ρέβη – Κουρδή και τους ηθοποιούς στην παρουσίαση