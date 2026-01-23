Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε χθες σε εκδήλωση και μίλησε στις κάμερες του «Πρωινού», σχολιάζοντας την πορεία του στην τηλεόραση και την καθημερινότητά του ως πατέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως απολαμβάνει τη δουλειά του στην εκπομπή και τόνισε ότι ακόμη και αν κάνει λάθη, το σημαντικό είναι να μαθαίνει από αυτά.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η παρουσίαση δεν είναι κάτι που του έρχεται εύκολα, αλλά προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο θέμα της πατρότητας και σχολίασε ότι η μητρότητα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, αφού η μητέρα αναλαμβάνει πολλές ευθύνες στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς, ακόμη και αν έχουν χωρίσει, βοηθά ώστε το παιδί να μεγαλώνει πιο ομαλά και να υπάρχουν πιο όμορφες στιγμές μαζί του.

Στο τέλος της συνομιλίας, ο ηθοποιός πληροφορήθηκε για τη γέννηση του πρώτου παιδιού της Ευλαμπίας Ρέβη και δεν παρέλειψε να της στείλει τις ευχές του. «Εύχομαι όλα τα καλά στην Ευλαμπία Ρέβη και στο μωρό της», είπε, δείχνοντας τη στήριξή του στην πρώην συνεργάτιδά του.

