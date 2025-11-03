Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στο Buongiorno για την εκπομπή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τα νούμερα τηλεθέασης και …τις φήμες γύρω από τον Γιώργο Κουρδή.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε απόλυτα χαλαρός και ξεκαθάρισε ότι απολαμβάνει τη συνεργασία του: «Περνάω πολύ ωραία στην εκπομπή, είναι μια ωραία συνεργασία. Μετά από 36 εκπομπές δεν έχω άγχος για τη ροή της εκπομπής. Δεν θα δούμε αλλαγές, θα δούμε πολύ ωραία θέματα».

Σχετικά με την τηλεθέαση, ο Τσιμιτσέλης σημείωσε: «Πάντα παρακολουθούσα τα νούμερα. Εμένα με ενδιαφέρει ό,τι παίζει στην τηλεόραση να μη σταματάει. Είμαστε ικανοποιημένοι από τα νούμερα και την απήχηση του κόσμου».

Όσον αφορά τον Γιώργο Κουρδή, ο ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος: «Δεν έχω ασχοληθεί καν με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για Κουρδή και Ρέβη. Δεν είναι δικό μου θέμα, αν απολύθηκε ο κύριος Κουρδής».