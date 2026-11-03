Στην υπόθεση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, αλλά και στη δική του εμπειρία από την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, και εξήγησε γιατί δεν ήθελε να παίρνει θέση για όσα συνέβαιναν ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους και τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η τοποθέτηση για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Με αφορμή σχετική συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε πως δεν είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση και επομένως, δεν θεωρούσε σωστό να σχολιάζει τις εξελίξεις.

«Μα δεν μπορούσα να ανακατευτώ, γιατί δεν ήμουν ουσιαστικά εγώ μέσα στο ανακάτεμα του πράγματος. Οπότε, από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα δικαστήρια. Αθωώθηκαν, από ό,τι έμαθα, τα παιδιά. Δικαιώθηκαν μάλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ενόχλησή του από τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό. Όπως εξήγησε, δεν αρνήθηκε ποτέ να μιλήσει μαζί τους, ωστόσο έφτασε σε ένα σημείο όπου δεν είχε κάτι καινούργιο να προσθέσει.

«Δεν υπήρχε μία φορά να έρθει κάποιος και να μην του απαντήσω, να μην του μιλήσω. Ούτε μία φορά. Όταν όμως από ένα σημείο και μετά σου επαναλαμβάνουν ερωτήσεις στις οποίες βλέπει ο άλλος ότι δεν έχω να πω κάτι ουσιαστικό, δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια», ανέφερε.

Η πίεση της ζωντανής εκπομπής και οι επόμενες τηλεοπτικές επιλογές

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο είχε ήδη αρκετή πίεση, καθώς έπρεπε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ζωντανής εκπομπής, ενώ παράλληλα καλούνταν να διαχειριστεί ζητήματα που, όπως τόνισε, δεν αποτελούσαν δική του ευθύνη.

«Είχα εγώ το άγχος μου, το βάρος να βρίσκομαι σε μια εκπομπή ζωντανή, που το ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Και ξαφνικά να έχω να διαχειριστώ 14 εκατομμύρια πράγματα τα οποία δεν ήταν πρόβλημά μου ουσιαστικά», δήλωσε.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή του στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» δεν σημαίνει ότι θα αναλάβει οποιοδήποτε τηλεοπτικό project. Όπως είπε, επιλέγει προτάσεις στις οποίες μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, όπως συνέβη τόσο με τη συγκεκριμένη εκπομπή, όσο και με το ταξιδιωτικό «Fishy».

Govastiletto.gr – Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Μπράβο που κέρδισαν το δικαστήριο. Δικαιώθηκαν»