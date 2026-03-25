Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν κρύβει την αδυναμία του στην μοναχοκόρη του, Εύα, και προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί της, παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Με αφορμή τη γιορτή της στις 25 Μαρτίου, ο ηθοποιός θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους και γράφοντας: «Σήμερα γιορτάζει η Ελλάδα, γιορτάζεις και εσύ ❤️❤️❤️ χρόνια σου πολλά αγάπη μου».

Η Εύα είναι καρπός του γάμου του Γιάννη Τσιμιτσέλη με την πρώην σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της πώς ανακοίνωσε στην κόρη τους το διαζύγιο: «Της είπα “η μαμά και ο μπαμπάς θα ζουν τώρα σε δύο χωριστά σπίτια” και όλα όσα πρέπει να καταλάβει ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του. Τότε ήταν τεσσάρων ετών, δεν ήταν εύκολο. Έχω απευθυνθεί σε ειδικούς και πάντα θα απευθύνομαι».

Η τρυφερή ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη αναδεικνύει τη βαθιά αγάπη και φροντίδα που έχει για την κόρη του, παρά τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Tsimitselis (@gtsimitselis)

