Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού επιστρέφουν στη θεατρική σκηνή ως συμπρωταγωνιστές, αυτή τη φορά μέσα από μια κωμωδία που μεταφέρει τη δράση σε ένα από τα πιο διάσημα πλοία της ιστορίας.

Οι δύο ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση «Παγόβουνο», την ισπανική κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Embassy, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη.

Στην ιστορία, τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκονται στον Τιτανικό, λίγες ώρες πριν από τη μοιραία πρόσκρουση στο παγόβουνο.

Ανάμεσά τους ένα νεόνυμφο ζευγάρι, αλλά και δύο μικροαπατεώνες, οι οποίοι έχουν έναν κοινό στόχο: να αφήσουν πίσω τους την παλιά τους ζωή και να κάνουν μια νέα αρχή στη Νέα Υόρκη, έχοντας φυσικά στο μυαλό τους και την προοπτική μιας μεγάλης περιουσίας.

Η κατάσταση, ωστόσο, σύντομα ξεφεύγει από τον αρχικό σχεδιασμό. Κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα κάνουν φτερά, τα ψέματα μπλέκονται μεταξύ τους και οι τέσσερις ήρωες οδηγούνται σε διαδοχικές παρεξηγήσεις. Στο «αβύθιστο» πλοίο, οι πραγματικές ταυτότητες των επιβατών αποδεικνύονται πολύ διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζουν.

Στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Κατερίνας Γερονικολού βρίσκονται ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Θανάσης Πατριαρχέας, συμπληρώνοντας την τετραμελή πρωταγωνιστική ομάδα.

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