Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένος στην εκπομπή «Η Αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης,ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού, αλλά και για τα γεγονότα που σημάδεψαν πρόσφατα το «Real View», μετά την ένταση με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως, παρά τη σταθερή τους σχέση, ο γάμος δεν είναι κάτι που φαίνεται άμεσα στον ορίζοντα: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα. Εδώ και χρόνια η Μιμή Ντενίση έχει προτείνει να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο», είπε με χιούμορ.

Ενώ σχολίασε και το θέμα της ζήλιας στη σχέση του: «Δεν ζηλεύω χωρίς λόγο. Αν δοθεί αφορμή, ναι. Ως άνθρωπος ζηλεύω, αλλά πρέπει να συμβεί κάτι — και δεν έχει συμβεί».

Ο ηθοποιός πήρε θέση για τον τρόπο που οι παρουσιάστριες χειρίστηκαν το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος αποχώρησε εκνευρισμένος: «Δεν θα πήγαινα καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον Γκλέτσο. Όταν κάποιος σε πιέζει και σε αποκαλεί ψεύτη, τι να κάνεις;».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως και ο ίδιος έχει αποχωρήσει στο παρελθόν από συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας επίμονων ερωτήσεων για την προσωπική του ζωή: «Είχα ζητήσει να μην ξανασυζητήσουμε το θέμα “δεύτερο παιδί”. Με είχαν κουράσει. Παρ’ όλα αυτά, ενώ μιλούσαμε για την ταινία, με ρώτησαν ξανά. Το θεώρησα πολύ ανέντιμο και έφυγα — δεν είχα πιει και καφέ, δεν το διαχειρίστηκα καλά».