Καλεσμένος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», βρέθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στα σχόλια που έχουν ανταλλάξει κατά καιρούς.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως, αν βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον παρουσιαστή, δεν θα έπαιρνε ο ίδιος την πρωτοβουλία να τον πλησιάσει, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη στάση που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα απέναντι σε αρκετούς ανθρώπους του χώρου.

Όπως είπε, θεωρεί τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ιδιαίτερα ικανό και ταλαντούχο επαγγελματία, με χιούμορ και ευστροφία, ωστόσο εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια η εικόνα που εκπέμπει έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι η έλλειψη ορισμένων επαγγελματικών ευκαιριών ενδέχεται να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πρόσωπα και καταστάσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν η ένταση μεταξύ τους σχετίζεται με την ανάληψη της παρουσίασης του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» από τον ίδιο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε πως δεν γνωρίζει τον πραγματικό λόγο της ενόχλησης του Δημήτρη Ουγγαρέζου, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εξηγήσει τι προκάλεσε αυτή την απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του απέναντί του.

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