Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για το τηλεοπτικό του μέλλον, αλλά και για τα σενάρια που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να ολοκληρώνει τη μακρόχρονη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν, σημειώνοντας πως «δεν ξέρω αν θα συνεχίσω του χρόνου με το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Αναμένεται να συζητήσουμε αυτές τις μέρες».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις φήμες γύρω από τη Σία Κοσιώνη, τόνισε πως δεν είχε υπόψη του τα συγκεκριμένα σενάρια, ωστόσο δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την παρουσιάστρια: «Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε για τη Σία Κοσιώνη. Ακούγεται ότι συζητάει για να πάει σε άλλο κανάλι; Όπου και να πάει η Σία Κοσιώνη, είναι μεγάλη δύναμη και αξία».

Govastiletto.gr – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης του, Εύας