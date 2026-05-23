Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος σε δηλώσεις του προς τις τηλεοπτικές κάμερες, όταν ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη που αφορά την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί ή να πάρει θέση στην υπόθεση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια διαφορά ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους και στον τηλεοπτικό σταθμό, η οποία δεν τον αφορά άμεσα.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχει ήδη απαντήσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο θέμα και πως δεν θέλει να συνεχίσει να δίνει εξηγήσεις.

Σε έντονο ύφος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής του απέναντι στις συνεχείς ερωτήσεις, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την επιμονή των δημοσιογράφων.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει και τον τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τοποθετήθηκε δημόσια για το τηλεοπτικό ζήτημα, με τον ηθοποιό να απαντά σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο.

«Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

