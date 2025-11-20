Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ένα αμήχανο στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, όταν το μικρόφωνο του Γιάννη Τσιμιτσέλη έμεινε ανοιχτό και ακούστηκε ένας διάλογος που δεν έπρεπε να φτάσει στους τηλεθεατές.

Την επόμενη μέρα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής πήρε τον χρόνο του στον αέρα της εκπομπής για να απολογηθεί με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Πολύ καλό μεσημέρι! Χθες στη Βυτίνα περάσαμε υπέροχα, αλλά υπήρξαν και κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα. Το φινάλε, όμως, είχε κάποια “γαλλικά” δικά μου που ακούστηκαν στον αέρα.

Ζητώ συγγνώμη, ήταν δικό μου λάθος, τραγικό! Από εδώ και πέρα, υπόσχομαι ότι δεν θα μιλάω στον αέρα μετά το τέλος της εκπομπής – θα περιμένω να φτάσω σπίτι μου», σχολίασε γελώντας.

Με αυτήν την ειλικρινή απολογία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απέδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τα απρόοπτα της τηλεοπτικής ζωής.