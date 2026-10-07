Για τον φόβο που ένιωθε απέναντι στην τηλεοπτική κάμερα, αλλά και για τον λόγο που δεν είχε δεχτεί αντίστοιχες προτάσεις στο παρελθόν, μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης στην εκπομπή «The 2night Show», το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στην ξαφνική αναγνωρισιμότητα που ήρθε στη ζωή του, αλλά και σε μια δύσκολη στιγμή επί σκηνής, όταν ξέχασε τα λόγια του.

«Φοβόμουν την κάμερα»

Ο Γιάννης Τσορτέκης εξήγησε πως δεν μπορούσε να βρίσκεται σε δίλημμα για την τηλεόραση, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν προτάσεις. Όπως είπε, η δουλειά είναι συνδυασμός συγκυριών, τύχης και αμοιβαίας αναζήτησης.

«Αν δεν έψαχνε ο Γιάννης, δεν τον έψαχναν και τον Γιάννη. Αναζητάς και αναζητιέσαι, σε αναζητούν και αναζητώνται ταυτόχρονα. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυρίας», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ένας από τους λόγους ήταν και ο φόβος του για την τηλεοπτική κάμερα, παρότι είχε ήδη εμπειρία στον κινηματογράφο.

«Μπορεί κι εγώ μέσα μου βαθιά… πρώτον, φοβόμουν την κάμερα, αυτή που μας γράφει τώρα και αυτή της τηλεόρασης γιατί κινηματογράφο έκανα. Οπότε ήταν μέσα στο μυαλό μου λίγο κάπως και νομίζω ότι αυτό το “κάπως” μάλλον το εισέπραττε και ο άλλος», εξήγησε.

«Ο κόσμος είναι πολύ διακριτικός»

Μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός τόνισε πως δεν αισθάνεται ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η καθημερινότητά του.

«Έξω στον δρόμο απλά είναι πιο χαρούμενη η πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος ανταποκρίνεται και αυτό είναι ανθρώπινο. Μόνο χαρούμενο με κάνει. Είναι πολύ διακριτικοί οι άνθρωποι, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, τουλάχιστον με εμένα», είπε.

Ο Γιάννης Τσορτέκης μίλησε τέλος, για μια από τις πιο αγχωτικές στιγμές της θεατρικής του πορείας, όταν ξέχασε τα λόγια του πάνω στη σκηνή.

«Έχω πάθει σεντόνι τη σκηνή. Ήταν προφανώς δύο ή τρία δευτερόλεπτα και μου φάνηκαν σαν αιώνες. Σαν να έχασα οχτακόσια χρόνια από τη ζωή μου», περιέγραψε, εξηγώντας πως χρειάστηκε να βρει μόνος του το νήμα της σκηνής και να συνεχίσει.

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