Για τη συγκλονιστική στιγμή που ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα από το παρελθόν του, το οποίο έθεσε τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο. Όπως εξομολογήθηκε, παρά τον αρχικό τρόμο που ένιωσε, βρήκε τη δύναμη να διαχειριστεί το τραυματικό γεγονός και να αφήσει πίσω του τον φόβο.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσορτέκης δήλωσε ότι το ατύχημα που είχε θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή: «Όλα τυχαία είναι στη ζωή. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή. Πήγα και ήρθα. Φοβάμαι προς στιγμήν. Τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί, και μετά εφόσον συνέχισα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανοίχτηκα. Ήταν με το αυτοκίνητο. Με τη μηχανή δεν μου έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύς καιρός που απολαμβάνω την οδήγηση και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή».

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφερόμενος στη συμπεριφορά του ως οδηγός και στο πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα στον δρόμο, σημείωσε: «Με εκνευρίζει η κίνηση, γι’ αυτό και δεν θα γινόμουν ταξιτζής στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη. Αυτό δεν το αντέχω. Δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κόρναρα ποτέ, γιατί σκέφτομαι ότι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντα δεδομένο, αλλά ναι θα μου σπάσουν τα νεύρα».

govastiletto.gr – Γιάννης Τσορτέκης: Τα τρυφερά λόγια για την Έλενα Μαυρίδου – «Την αγαπάω υπέρμετρα, με γοητεύει»