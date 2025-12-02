Στο θέατρο Αλκυονίς, ο «Ταρτούφος» ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου και την ερμηνεία του Γιάννη Τσορτέκη. Η παράσταση εστιάζει στη σάτιρα της υποκρισίας και της θρησκοληψίας, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές πτυχές του έργου.

Λάμψη και πλήθος κόσμου πλημμύρισαν το Θέατρο Αλκυονίς το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου. Η επίσημη πρεμιέρα του «Ταρτούφου» προσέλκυσε εκπροσώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, οι οποίοι έδωσαν το παρών για να απολαύσουν την παράσταση.

Μάλιστα, στο τέλος της παράστασης η Έλενα Μαυρίδου και ο πρωταγωνιστής Γιάννης Τσορτέκης δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν μαζί, μετά τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

«Είναι γιορτινή ημέρα ημέρα αυτή», είπε μεταξύ άλλων η σκηνοθέτης για την παράστασή τους.

«Γούρι; Εμείς οι δυο είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω στα γούρια», είπε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Οι δυο ηθοποιοί που είναι σε σχέση εδώ και ενάμιση χρόνο, είχαν συνεργαστεί στο θέατρο και την προηγούμενη σεζόν, στην παράσταση «Σαρμάντζα», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου και πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Τσορτέκης. Αυτή τη φορά, η Έλενα Μαυρίδου σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Ταρτούφος» με τον σύντροφό της να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν μια ήρεμη σχέση αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις, ενώ προτιμούν να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, είτε από μικρές εξορμήσεις, είτε μέσα από ήρεμες στιγμές της καθημερινότητας.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και όπως όλα δείχνουν, έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την εκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η Έλενα Μαυρίδου, αφού έκλεισε το κεφάλαιο του γάμου της με τον Δημήτρη Λάλο, μοιάζει να διανύει μια εξαιρετική φάση, έχοντας γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Λίγα λόγια για το έργο

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Η «άλλη» Έλενα Μαυρίδου στον «Άγιο Έρωτα»: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση και η αθόρυβη σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη