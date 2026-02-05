Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου τίμησαν τον εικαστικό Απόστολο Χαντζαρά στα εγκαίνια της έκθεσής του, «TRISTRATO». Παρόλο που κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ο φακός τους απαθανάτισε μαζί στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Οι δυο τους εδώ και ενάμιση χρόνο είναι ζευγάρι, αποφεύγοντας να μιλούν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή. Ο ηθοποιός, ο οποίος γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στο Maestro ως «Χαράλαμπος», τη φετινή σεζόν συνεργάζεται με την σύντροφό του η οποία σκηνοθετεί την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, «Ταρτούφος».

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λάλο, η Έλενα Μαυρίδου έχει επιλέξει να μη μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή.

Από την άλλη, ο Γιάννης Τσορτέκης σε συνέντευξή του στον ANT1 είχε δηλώσει: «Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ήμουν και είμαι! Νομίζω ότι η ευτυχία είναι επιλογή όπως όλα τα πράγματα και τώρα το καταλαβαίνω καλύτερα. Πρέπει να θες και να γίνεσαι ευτυχισμένος οπότε ερεθίζεις τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δυσκολίες είναι δυσκολίες και η ευτυχία δεν είναι να χαίρεσαι ή να είναι ευχάριστα τα πράγματα. Οι δυσκολίες είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας της ευτυχίας».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

