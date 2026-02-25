Ο Γιάννης Τσορτέκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τον ρόλο του στην παράσταση «Ταρτούφος», σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στο ταλέντο και την εμπειρία της Έλενας Μαυρίδου, με την οποία είναι ζευγάρι, μια σχέση που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν μακριά από τα media.

«Δεν ακολούθησα ποτέ κάτι που έλεγε η λογική. Ενστικτωδώς αντιδρώ σε αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη από πίσω. Είχα την απόλυτη επιθυμία να είμαι εμπλεκόμενος σε κάτι. Ποτέ δεν είχα την επιθυμία στο θέατρο να παίξω Οιδίποδα, Οθέλλο, Μακμπέθ, Κρέοντα, ποτέ. Είμαι εξαιρετικά κοινωνικός σαν άνθρωπος. Η αξία του καθενός είναι στον στίβο μάχης που ανδρώνεται και ασκείται», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσορτέκης.

Μιλώντας για την Έλενα Μαυρίδου και τη συνεργασία τους, ο Γιάννης Τσορτέκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας το ταλέντο της.

«Πέρα από το ότι είναι υπεραταλαντούχα και πανέμορφη, αυτό δεν είναι μόνο έξω αλλά και μέσα γιατί το μέσα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπισε ένα τόσο δύσκολο έργο ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία και δράμα.

Με γοητεύει η συνεργασία, η επαφή με τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε η Έλενα, προσέγγισε τον Ταρτούφο, την αγαπάω υπέρμετρα γιατί είναι άνθρωπος που σκέφτεται και λειτουργεί. Είναι ένα κομμάτι απ’ αυτό που αγαπάω σε εκείνη», τόνισε ο Γιάννης Τσορτέκης.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και ενάμιση χρόνο, αποφεύγοντας να μιλούν ανοιχτά για την προσωπική ζωή τους. Ο ηθοποιός, ο οποίος γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στο Maestro ως «Χαράλαμπος», τη φετινή σεζόν συνεργάζεται με την σύντροφό του, η οποία σκηνοθετεί την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, «Ταρτούφος».

govastiletto.gr – Γιάννης Τσορτέκης – Έλενα Μαυρίδου: Σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού – Πού βρέθηκαν;