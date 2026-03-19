Ο Γιάννης Βαρδής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno με αφορμή τη συνεργασία του με τον Άκη Δείξιμο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε το παρασκήνιο για το νέο τραγούδι ντουέτο που κυκλοφορεί με τις φωνές του Βασίλη Καρρά και του πατέρα του, Αντώνη Βαρδή.

«Ήταν ένα κομμάτι που το ‘χε ηχογραφήσει ο πατέρας μου για να το τραγουδήσει ο Βασίλης Καρράς και ο Αντώνης ο Ρέμος, δεν είναι κακό να το πούμε, για κάποιο λόγο δεν μπήκε στο άλμπουμ. Οι φωνές υπήρχανε. Ο πατέρας μου το τραγούδησε για εκείνον, να υπάρχει με τη δική του φωνή. Έτσι λοιπόν, όταν μου το ζήτησε ο Βασίλης το κομμάτι, του το πρότεινα και πίστευα ότι έπαιξε ρόλο η πρότασή μου. Δυστυχώς, δεν το γνώριζε κανείς ότι αυτό το κομμάτι θα γίνει ντουέτο μεταξύ τους», είπε ο Γιάννης Βαρδής.

Μιλώντας στη συνέχεια για την απώλεια του πατέρα του, ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ το όνομά του, ενώ σκέφτεται κάποια στιγμή να κάνει ντοκιμαντέρ με τη ζωή του.

«Δεν εκμεταλλεύομαι καμία κατάσταση. Δεν είναι ότι ξαφνικά είμαστε σε μια χώρα που τα πνευματικά δικαιώματα παίρνουμε τρελά λεφτά ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Το μοναδικό κέρδος είναι η μουσική, ο κόσμος να ακούει τη φωνή του, τα τραγούδια του, γιατί είμαι σίγουρος ότι μες στο χώρο έχει λείψει», είπε ο Γιάννης Βαρδής.

«Σκεφτόμουνα ότι μπορούσα κάποια στιγμή να του φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή με πολλές συνεντεύξεις, με ανθρώπους που δεν βγαίνουνε πολύ συχνά», συμπλήρωσε για τον πατέρα του ο Γιάννης Βαρδής.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Κώστα Δόξα, με τον οποίο είναι ξαδέλφια και την δικαστική περιπέτεια με την Μαρία Δεληθανάση.

«Κατ’ αρχάς τον Κώστα τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Κώστας για εμάς είναι και θα εξακολουθεί να είναι οικογένεια, πάντα θα υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά που θα τον περιμένει τον Κώστα από τη δική μας πλευρά. Θεωρώ ότι πριν πέντε χρόνια που έγινε το περιστατικό, δεν του φερθήκανε σωστά. Δηλαδή, κάποιοι πήρανε κάποιες αποφάσεις πολύ εν θερμώ», είπε για την απομάκρυνση του Κώστα Δόξα από το YFSF που συμμετείχε.

