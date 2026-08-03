Την Τρίτη 4 Αυγούστου η οικογένεια, οι οικείοι του και η πολιτική ηγεσία της χώρας θα αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο εμβληματικός πολιτικός της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ακριβώς την ημέρα των 93ων γενεθλίων του, σφραγίζοντας μια πολυετή και δραστήρια παρουσία στη δημόσια σφαίρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου, στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη σύζυγό του Σόφη

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης αφήνει πίσω του τα τέσσερα παιδιά του, τον πρώην Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, καθώς και τους Θωμά και Κωνσταντίνο, ενώ η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική πολιτική ζωή.

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