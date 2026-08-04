Κλίμα βαθιάς συγκίνησης επικράτησε στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, με τις εγγονές του, Σοφία, Πηνελόπη και Νεφέλη, να ραγίζουν καρδιές στον αποχαιρετιστήριο λόγο τους. Οι ίδιες στάθηκαν στον άνθρωπο πίσω από την πολιτική προσωπικότητα, τονίζοντας πως για εκείνες υπήρξε πρωτίστως ο αφοσιωμένος και αγαπημένος τους παππούς.

«Σήμερα στέκομαι εδώ με μεγάλη συγκίνηση. Για πολλούς από εσάς ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και ήθος. Για εμάς όμως ήταν πάνω από όλα ο παππούς μας», ανέφεραν.

Όπως τόνισαν, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης δεν τους δίδαξε μέσα από μεγάλα λόγια, αλλά μέσα από τη στάση ζωής του. «Από τον παππού δεν έμαθα από τα λόγια, αλλά έμαθα κυρίως από το παράδειγμά του. Η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η ηθική δεν ήταν για εκείνον έννοιες που αφορούσαν μόνο τη δημόσια ζωή, ήταν στάση ζωής και αξίες αδιαπραγμάτευτες που εφάρμοζε σε κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή της καθημερινότητας».

Μάλιστα, αναφέρθηκαν με τρυφερότητα ακόμη και στις στιγμές παιχνιδιού μαζί του, αποκαλύπτοντας πως ακόμη και όταν έπαιζαν χαρτιά, ο παππούς τους επέμενε στην τήρηση των κανόνων. «Ακόμα κι όταν παίζαμε χαρτιά δεν υπήρχε χώρος για μικρές παρατυπίες ή εύκολες δικαιολογίες. Για τον παππού μου οι κανόνες είχαν αξία, όχι επειδή κάποιος σε παρακολουθούσε, αλλά γιατί αποκάλυπταν ποιος είσαι όταν δεν κοιτάζει κανείς».

Όπως εξήγησαν, με τα χρόνια κατάλαβαν πως πίσω από αυτές τις μικρές καθημερινές απαιτήσεις κρυβόταν ένα μεγαλύτερο μάθημα ζωής. «Τότε μπορεί να μου φαινόταν υπερβολικό να επιμένει τόσο για ένα παιχνίδι, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μου μάθαινε να παίζω χαρτιά, αλλά να ζω. Μου έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δεν συμβιβάζεται, ότι η ειλικρίνεια έχει κόστος, αλλά πάντα αξίζει και ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πράξεις και όχι από λόγια».

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό τους, οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη μίλησαν για την απουσία του, αλλά και για την παρουσία του που θα συνεχίσει να τις συνοδεύει. «Παππού, μου λείπεις πολύ, όμως σε βρίσκω σε κάθε απόφαση που παίρνω με γνώμονα τις αξίες που μου δίδαξες. Σε κάθε στιγμή που επιλέγω το σωστό αντί για το εύκολο. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι’ αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το παράδειγμά σου και την τεράστια παρακαταθήκη που άφησες όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και στην οικογένειά μας. Είναι τιμή μας που είμαστε εγγονές σου», ανέφεραν.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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