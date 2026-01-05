Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Γιάννης Βογιατζής στην εκπομπή «Happy Day», μιλώντας στη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, που πρόσφατα συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, αναφέρθηκε τόσο στη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, όσο και στη στάση ζωής που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Ο Γιάννης Βογιατζής εξήγησε πως ποτέ δεν αντιμετώπισε το επάγγελμά του ως αγγαρεία, αλλά ως πηγή χαράς. Όπως σημείωσε, όταν κάποιος παύει να νιώθει ευχαρίστηση από αυτό που κάνει, τότε οφείλει να αποχωρεί χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Μιλώντας για την ηλικία και τον χρόνο που περνά, τόνισε πως η ενέργειά του για ζωή αποτελεί τη δική του απάντηση στη φθορά του χρόνου. Προσπαθεί συνειδητά να μην εγκλωβίζεται στη σκέψη της ηλικίας, καθώς θεωρεί πως έτσι περιορίζεται κανείς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν καταναλώνει αλκοόλ, δεν καπνίζει και όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν κουβαλά ενοχές στη συνείδησή του, ενώ απέφευγε πάντα ανθρώπους με τοξικές συμπεριφορές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παραδέχτηκε πως δεν παρακολουθεί τηλεοπτικές σειρές, καθώς του ξυπνούν μνήμες από τα πρώτα, δύσκολα βήματα ενός νέου ηθοποιού.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ακόμη κι αν δεν ένιωθε συμπάθεια για κάποιον συνάδελφό του, ποτέ δεν άφηνε αυτό το συναίσθημα να επηρεάσει τη δουλειά του, αρκεί το αποτέλεσμα να ήταν σωστό.

Κλείνοντας, εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί να μη νιώθει το βάρος της ηλικίας του, καθώς τον λυπούν ορισμένες στιγμές του παρελθόντος που, όπως είπε, δεν τον εξέφραζαν και δεν τον τιμούσαν.

Govastiletto.gr – Γιάννης Βογιατζής: Η συγκίνηση στα 97 του χρόνια – «Όταν βρω τα σκούρα πάντα απευθύνομαι στη μάνα μου»