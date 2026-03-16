Ο Γιάννης Βούρος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που τον συνάντησαν στο Θέατρο Παλλάς. Ο επιτυχημένος ηθοποιός ρωτήθηκε για την σύζυγό του, με την οποία μετράνε 30 χρόνια κοινής πορείας, αποκαλύπτοντας φυσικά ότι έχουν περάσει κρίση στη σχέση τους. Ωστόσο, την έχουν ξεπεράσει.

Ο Γιάννης Βούρος αποκάλυψε: «Η γυναίκα μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει expet. Εννοείται ότι έχω περάσει κρίση με τη σύζυγό μου. Όποιος έχει πει δεν συμβαίνει είναι ψεύτης. Η κρίση ξεπερνιέται με συζήτηση και μετά από ένα σημείο με χιούμορ».

Ο Γιάννης Βούρος έχει υπάρξει παντρεμένος με την ηθοποιό Άννα Αδριανού. Αργότερα και αφού χώρισαν, από ένα εφήμερο δεσμό του γεννήθηκε η Μαρία-Λουίζα Βούρου. Την αναγνώρισε σαν δικό του παιδί κι ενώ μετά από αρκετά χρόνια, έμαθαν ότι δεν υπάρχει καμία βιολογική σχέση μεταξύ τους μέσω τεστ DNA, οι δύο τους συνέχισαν να κρατούν άριστες οικογενειακές σχέσεις σαν πατέρας με κόρη.

Έπειτα, παντρεύτηκε την επίσης ηθοποιό Νταίζη Σεμπεκοπούλου και μέσα από αυτό το γάμο του γεννήθηκε ο Στέφανος Βούρος. Ο τρίτος γάμος του πραγματοποιήθηκε το 1998 με την Ελένη Κώνστα από την οποία απέκτησε τον Αλέξη-Ιωάννη Βούρο και μέχρι σήμερα παραμένουν πολύ ενωμένοι και ευτυχισμένοι.

govastiletto.gr – Αποκαλυπτικός ο Γιάννης Βούρος: Από την πολιτική στο θέατρο και οι προσωπικές εξομολογήσεις