Η κοσμοπολίτικη Μύκονος παραμένει και φέτος πόλος έλξης για γνωστά πρόσωπα, που δεν χάνουν την ευκαιρία να περπατήσουν στα φημισμένα σοκάκια του νησιού

Εκεί είδαμε τον Γιάννη Βούρο που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της σειράς «Μία Νύχτα μόνο» να απολαμβάνει τη βραδινή του βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Λένα Κώνστα.

Οι δυο τους έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι και δεν έδειξαν να ενοχλούνται στιγμή από τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Η γυναίκα μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει expert. Εννοείται ότι έχω περάσει κρίση με τη σύζυγό μου. Όποιος έχει πει δεν συμβαίνει είναι ψεύτης. Η κρίση ξεπερνιέται με συζήτηση και μετά από ένα σημείο με χιούμορ» είχε δηλώσει ο Γιάννης Βούρος πριν λίγους μήνες στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Γιάννης Βούρος έχει παντρευτεί 3 φορές. Πρώτη φορά ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την ηθοποιό, Άννα Αδριανού, έπειτα με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου και το 1997 έγινε ο 3ος του γάμος με την ηθοποιό Λένα Κώνστα. Το ζευγάρι ύστερα από 24 χρόνια γάμου, αποφάσισε να χωρίσει το 2018 μέχρι που το 2021 αποφάσισαν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους, πραγματοποιώντας αυτήν τη φορά πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Βριλησσίων σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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