Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή της Δώρας Παντέλη, «One on One». Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε με περηφάνια στα παιδιά του, εστιάζοντας στον γιο του, Στέφανο, τον οποίο απέκτησε με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου. Μίλησε για τη διαδρομή τους από τη στιγμή που ο Στέφανος γεννήθηκε με αναπηρία, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα για τη δύναμη και τη στάση ζωής του γιου του.

«Ο ρόλος του πατέρα μου έχει μάθει τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Κανείς δεν ξεκινάει με διδακτορικό σε αυτό. Όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο ρόλος αυτός σε κάνει πιο συνεπή και πιο σωστό», ανέφερε αρχικά στη συνέντευξή του.

«Εγώ γενικά οδηγώ όλη μου τη ζωή μηχανή. Όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ο γιος μου, σταμάτησα να περνάω με κόκκινο τα φανάρια. Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί, παράδειγμα προς μίμηση. Με τη δραστηριότητα του, με την πετυχημένη καριέρα του, με τις ομιλίες που κάνει στα συνέδρια και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι δηλητηριώδης. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα και συγγενείς που μας έλεγαν όταν θα βγαίνουμε έξω με τον στέφανο να του βάζουμε γάντια. Δεν το δεχτήκαμε ποτέ και πολύ καλά κάναμε. Το μεγαλώσαμε λέγοντας του ότι δεν είναι διαφορετικός αλλά ξεχωριστός», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Βούρος.

Η εξομολόγηση του γιου του για την αναπηρία του

«Η αναπηρία μου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Οπότε, κυρίως θα έλεγα ότι είμαι ένα αισιόδοξο άτομο με πολύ κακό- χιούμορ, ή καλό, ανάλογα από ποια μεριά το βλέπεις. Είμαι ένα άτομο που αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω. Δουλεύω ως creative director σε διαφημιστική εταιρεία», είπε αρχικά ο Στέφανος Βούρος.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο, γιατί δεν είναι ότι έχω προσπαθήσει στη ζωή μου να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν άτομα που όντως προσπαθούν και έχουν δυσκολίες και τις ξεπερνάνε. Επειδή έχω γεννηθεί έτσι, ήταν μια καθημερινότητα που ήρθε πολύ φυσικά και φυσιολογικά. Προφανώς είναι χαρά μου να με θεωρεί κάποιος έμπνευση και να τον βοηθάω με τον τρόπο μου. Εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Όσο αυτό βοηθάει τον κόσμο, τόσο το καλύτερο».

