Η Νίκη Βρούτση έζησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στο Καβούρι Αττικής, σε μια όμορφη ημέρα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η Νίκη Βρούτση και ο Αναστάσιος Πολίτης επισφράγισαν τη σχέση τους παρουσία αγαπημένων προσώπων, κάνοντας το επόμενο βήμα στην κοινή τους πορεία.

Η κόρη του Γιάννη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ακολουθώντας τη δική της επαγγελματική διαδρομή. Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής ως νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.

Η γνωριμία και η σχέση τους οδήγησαν στη δημιουργία μιας κοινής ζωής, με τον γάμο να αποτελεί πλέον ένα νέο κεφάλαιο για το ζευγάρι.

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