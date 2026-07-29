Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου συμπληρώνουν έναν χρόνο μαζί, βιώνοντας έναν μεγάλο έρωτα. Αν και αποφεύγουν την υπερέκθεση στα μέσα, το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή της σχέσης του, κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ραφαέλα Μητροπούλου γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην παραλιακή, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Ξανθόπουλο, αλλά και αγαπημένους φίλους.

Στις φωτογραφίες από τη βραδιά, το ζευγάρι φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενο και ευδιάθετο, με τον νεαρό τραγουδιστή να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην αγαπημένη του και να μοιράζεται μαζί της αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ραφαέλα Μητροπούλου, που είναι 24 ετών και σπουδάζει υποκριτική, είναι κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Μητρόπουλου και της Τάριας Μπούρα, του μοντέλου που μεσουράνησε στα ‘90s.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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