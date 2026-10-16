Μια συγκινητική προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γιάννης Ζουγανέλης, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τη Μπέτυ Βαλάση.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για τους ισχυρούς δεσμούς που τους ένωναν, καθώς εκτός από τη θεατρική τους συνεργασία, τους συνέδεε και μια βαθιά οικογενειακή φιλία ως κουμπάροι. Ο ίδιος αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για την απώλειά της από τον γιο της, Νικόλα Μινισσάλι, ενώ εμφανώς φορτισμένος μέσα από το αυτοκίνητό του, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για τον χαμό της.

Τι είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης για τη Μπέτυ Βαλάση

Αρχικά δήλωσε: «Είμαι στο αυτοκίνητο, αλλά σε ακινησία, που δεν έχει σχέση με το ότι δεν οδηγώ, αλλά είναι η ακινησία της καρδιάς και της ψυχής μου. Έφυγε η Μπέτυ Βαλάση, η κουμπάρα μου. Με ενημέρωσε ο γιος της. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι και συνάδελφοι να ζήσουν και να έχουν την ευαισθησία, τη συμπαράσταση, την προοδευτικότητα, την πίστη που είχε στη ζωή. Εξαιρετική συνάδελφος, με τίμησε παίζοντας μαζί μου στο θέατρο, και με όλους όσους παίξαμε μαζί. Δονούμαι στη σκέψη ότι φεύγουν άνθρωποι που προσέφεραν στην Ελλάδα τόσα. Και το λέω με βαθιά ταπεινότητα και υπόκλιση στον βίο της και σε ό,τι μας έχει αφήσει παρακαταθήκη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Zouganelis (@weznyx_0kn1rtlc)

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