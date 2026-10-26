Στην κάμερα της εκπομπής «For You» και τη δημοσιογράφο Νάσια Μανέντη μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για μια σειρά από θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας τα ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για τον θάνατο της συζύγου του, την εξέλιξη της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

«Δεν ξέρω γιατί κυκλοφορούν ψευδή δημοσιεύματα. Εδώ γράψανε ότι πέθανε η γυναίκα μου. Δηλαδή τρέλα. Ήμουν απέξω στο θέατρο και το είχε στο αθόρυβο φυσικά. Όταν πήγα να δω το κινητό είδα ένα κατεβατό από κλήσεις και μηνύματα. Λέω τι έγινε ξαφνικά; Και είδα μηνύματα που μου έγραφαν συλλυπητήρια. Έπαθα ένα σοκ γιατί η ζωή είναι ωραία, αλλά μπορεί κάποια ψέματα τέτοιας μορφής να τη δηλητηριάσουν», είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με την κατάσταση υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, λέγοντας: «Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να τα ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, λέγοντας: «Είναι πολύπλοκο το θέμα. Καταρχήν έχει το δικαίωμα ο συνθέτης να απαγορεύσει τα τραγούδια του. Για την Άννα όμως, είναι το θεμέλιό της. Η Άννα είναι μεγάλη καλλιτέχνης. Δεν είναι νομίζω η αντιπαράθεσή τους να είναι συναισθηματική. Νομίζω όλο αυτό έγινε από λάθος συμπεριφορά των ανθρώπων που κάνουν τους μάνατζερ. Εύχομαι να εναρμονιστούν. Είναι, είναι καλοί καλλιτέχνες και εύχομαι να εναρμονιστούν».

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