Γιάνννης Λάτσιος: Δείτε τον να σπάει πιάτα στο pre wedding party της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Costa Navarino

Το ζευγάρι κατέφθασε πριν λίγες ημέρες εδώ, όπου πραγματοποιεί τις τελευταίες προετοιμασίες για το θρησκευτικό γάμο του, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Η μέλλουσα νύφη δείχνει τρισευτυχισμένη στο πλευρό του συζύγου της και δεν σταματάει να κάνει repost στόρι που ανεβάζουν φίλοι της από τη φαντασμαγορική βραδιά που έζησαν χθες.

Μάλιστα, σε ένα βίντεο φαίνεται ο Γιάννης Λάτσιος, χαμογελαστός και ευδιάθετος, να σπάει πιάτα καθώς η νύφη και ο γαμπρός χορεύουν ζεϊμπέκικο, ενώ μοιράζουν παράλληλα πιάτα στους καλεσμένους τους, οι οποίοι δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο τη βραδιά.

Αυτή είναι μια από τις σπάνιες φορές που ο Γιάννης Λάτσιος πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις πια. Ο άλλοτε διευθυντής προγράμματος του Open, Alpha και Ant1, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε από τη μεγάλη γιορτή του ζευγαριού, δείχνει ξεκούραστος, ανανεωμένος και να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές και το χαρμόσυνο γεγονός του γάμου της κόρης του καλού του φίλου, Πέτρου Κωστόπουλου. Οι δύο άντρες διατηρούν φιλία ετών.

